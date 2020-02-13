Украсит любую вечеринку: как выглядит итальянская модель, развлекавшая игроков "Манчестер Сити"

Итальянская модель и телеведущая Кьяра Джуффрида, которая приняла участие в рождественской вечеринке "Манчестер Сити", не будет лишней ни на одном мероприятии.

Джуффрида родилась в городе Катания, где окончила школу, после чего переехала в Милан, поступив на факультет журналистики. Девушка с детства любит футбол. Она внимательно следила за матчами команды из родного города, а после переезда в Милан поддерживает местный "Интер". Сейчас она освещает соревнования "Формулы-1", MotoGP и Superbike на канале Sportitalia.

Кьяра Джуффрида Calcio News 24

Кроме того, девушка участвовала в конкурсе "Мисс Италия" в 2015 году, победив в номинации "Мисс Элегантность".

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