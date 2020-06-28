Украинского боксера разгромили в Польше: спортивные итоги 27 июня

Украинский боксер потерпел разгромное поражение в Польше, попав в нокдаун, а в России мать рассказала следствию, как убивала сына-чемпиона по тхэквондо. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 июня.

Кроме того, чемпионка России по фитнес-бикини покорила сеть невероятными формами и Суркис призвал УАФ прекратить "заниматься профанацией". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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