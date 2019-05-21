"Украинский Месси" обыграл полкоманды и поиздевался над голкипером, забив "черпачком"

Юный украинский футболист Алексей Карась, выступающий в харьковском клубе "Коммунар" и за свою технику получивший прозвище "украинский Месси", отметился очередным великолепным ударом.

10-летний футболист обыграл половину команды, а затем эффектным ударом, который на профессиональном жаргоне называется "черпак", перекинул голкипера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Карась получил приглашение на просмотр в киевское "Динамо".

Ранее Алексей стал настоящей звездой интернета после того, как видео его финтов появилось на Youtube. Один из его феноменальных голов "подсечкой" стал настоящим хитом в сети.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!