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"Украинский Месси" обыграл полкоманды и поиздевался над голкипером, забив "черпачком"

11.4тЧитать материал на украинском

Юный украинский футболист Алексей Карась, выступающий в харьковском клубе "Коммунар" и за свою технику получивший прозвище "украинский Месси", отметился очередным великолепным ударом.

10-летний футболист обыграл половину команды, а затем эффектным ударом, который на профессиональном жаргоне называется "черпак", перекинул голкипера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было

Новости
На ''носовом платке'': "украинский Месси" забил гол-шедевр

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Карась получил приглашение на просмотр в киевское "Динамо".

Ранее Алексей стал настоящей звездой интернета после того, как видео его финтов появилось на Youtube. Один из его феноменальных голов "подсечкой" стал настоящим хитом в сети.

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