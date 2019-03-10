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Украинский чемпион мира залез голым на крышу метро в Киеве - фотофакт

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Украинец Андрей Бузовецкий, который в 2016 году стал абсолютным победителем по классическому бодибилдингу на чемпионате мира, отметился неожиданным поступком на 8 марта.

Культурист решил поздравить всех девушек с крыши входа на станцию Киевского метрополитена "Дарница". Вместе с двумя партнерами чемпион Украины в раздетом виде взобрался на конструкцию, где его и сфотографировали очевидцы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот снимок, а также на другие фотографии спортсмена.

Андрей Бузовецкий

Андрей Бузовецкий

Instagram

Андрей Бузовецкий

Андрей Бузовецкий

Instagram

Андрей Бузовецкий

Андрей Бузовецкий

Instagram

Андрей Бузовецкий

Андрей Бузовецкий

Instagram

Андрей Бузовецкий

Андрей Бузовецкий

Instagram

Андрей Бузовецкий

Андрей Бузовецкий

Instagram

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Тема
культуризм и бодибилдинг
Место
УкраинаКиев
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