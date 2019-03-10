Украинский чемпион мира залез голым на крышу метро в Киеве - фотофакт

Украинец Андрей Бузовецкий, который в 2016 году стал абсолютным победителем по классическому бодибилдингу на чемпионате мира, отметился неожиданным поступком на 8 марта.
Культурист решил поздравить всех девушек с крыши входа на станцию Киевского метрополитена "Дарница". Вместе с двумя партнерами чемпион Украины в раздетом виде взобрался на конструкцию, где его и сфотографировали очевидцы.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот снимок, а также на другие фотографии спортсмена.
Андрей Бузовецкий
Андрей Бузовецкий
Андрей Бузовецкий
Андрей Бузовецкий
Андрей Бузовецкий
Андрей Бузовецкий
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионка из Украины показала новую грудь и покорила Instagram. Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу выложила снимки после операции.
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