Украинская теннисистка Ястремская снялась топлес

Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла участие в необычной фотосессии в поддержку равенства между расами и опубликовала снимки у себя в Instagram.

На них наша соотечественница запечатлена топлес, а правая половина ее тела и лица выкрашена в черный цвет, на голове заплетены косички.

Даяна Ястремская снялась топлес, но была вынуждена удалить публикацию Sports.ru

Не всем подписчикам Ястремской эта публикация пришлась по душе из-за так называемого "блэкфейса" – вид театрального грима, который ранее использовался для карикатурного изображения лица чернокожего человека.

Увидев недовольные комментарии, наша спортсменка удалила свой пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ястремская встала на защиту лучшего теннисиста мира Новака Джоковича и его турнира Adria Tour, но нарвалась на критику в комментариях.