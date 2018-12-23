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Украинская призерка Олимпиады похвасталась фото без нижнего белья

3.8тЧитать материал на украинском

Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая, которая на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала "серебро" в командных соревнованиях саблисток, похвасталась жарким снимком в Instagram.

26-летняя черновчанка у себя в аккаунте выложила фотографию в облегающем платье, надетым на голое тело. Сквозь ткань отлично просматривались все интимные изгибы и выпуклости спортсменки.

В комментариях поклонники девушки отмечают ее фантастическую красоту и сексуальность. OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться красотой нашей соотечественницы.

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, беременная Кравацкая похвасталась интимным фото из личного архива.

Читайте все новости по теме "Фехтование" на OBOZREVATEL.

Тема
Фехтование
Персона
Елена Кравацкая
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Комментарии на сайте не модерированы
N Y
N Y
Ну и где кривизна ее выпуклостей?
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