Украинская призерка Олимпиады похвасталась фото без нижнего белья

Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая, которая на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала "серебро" в командных соревнованиях саблисток, похвасталась жарким снимком в Instagram.
26-летняя черновчанка у себя в аккаунте выложила фотографию в облегающем платье, надетым на голое тело. Сквозь ткань отлично просматривались все интимные изгибы и выпуклости спортсменки.
В комментариях поклонники девушки отмечают ее фантастическую красоту и сексуальность. OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться красотой нашей соотечественницы.
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, беременная Кравацкая похвасталась интимным фото из личного архива.
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