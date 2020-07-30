Украинская чемпионка сфотографировалась полностью обнаженной

Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко похвасталась фотосессией в стиле "ню".

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, снялась полностью обнаженной.

В комментария юзеры отмечают ее безупречные формы и восхищаются фигурой.

Евгения Мосиенко во время турнира Instagram Евгении Мосиенко

Евгения Мосиенко снялась обнаженной Instagram Евгении Мосиенко

Комментарии под фото Евгении Мосиенко Instagram Евгении Мосиенко

Комментарии под фото Евгении Мосиенко Instagram Евгении Мосиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгения поразила подписчиков Instagram обнаженной фотографией со своей подругой.

Мосиенко ранее произвела настоящий фурор выложив видео с пляжа. В ролике девушка красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.

Позже Женя от скуки снялась на карантине голой.