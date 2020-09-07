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Украинская чемпионка снялась обнаженной, прикрывшись шляпой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,2 т.
Елена Кравацкая

Елена Кравацкая поразила поклонников откровенным снимком.

Знаменитая украинская фехтовальщица на саблях Елена Кравацкая собрала множество восторженных комментариев в Instagram, разместив свое откровенное фото.

Чемпионка Европейских игр-2015 и вице-чемпионка Олимпиады в Рио разделась перед фотографом, прикрывшись лишь соломенной шляпой.

"Просто хочу поделиться этим замечательным фото. Как оно вам?" – поинтересовалась у поклонников 28-летняя черновчанка.

Елена Кравацкая снялась обнажненной.

Елена Кравацкая снялась обнажненной. Instagram Елены Кравацкой

В ответ девушку завалили комплиментами.

"Какая ты красивейшая! Очень хороша!", "Ты просто прекрасна", "Спасибо за твою энергию и красоту", – написали юзеры.

Комментарии под фото.

Комментарии под фото. Instagram Елены Кравацкой

Фанаты в восторге от снимка.

Фанаты в восторге от снимка. Instagram Елены Кравацкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравацкая произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свое обнаженное фото.

В декабре позапрошлого года у себя в аккаунте Елена выложила фотографию в облегающем платье, надетым на голое тело. Сквозь ткань отлично просматривались все интимные изгибы и выпуклости спортсменки.

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ФехтованиеЕлена Кравацкая
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