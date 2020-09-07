Украинская чемпионка снялась обнаженной, прикрывшись шляпой

Знаменитая украинская фехтовальщица на саблях Елена Кравацкая собрала множество восторженных комментариев в Instagram, разместив свое откровенное фото.

Чемпионка Европейских игр-2015 и вице-чемпионка Олимпиады в Рио разделась перед фотографом, прикрывшись лишь соломенной шляпой.

"Просто хочу поделиться этим замечательным фото. Как оно вам?" – поинтересовалась у поклонников 28-летняя черновчанка.

Елена Кравацкая снялась обнажненной. Instagram Елены Кравацкой

В ответ девушку завалили комплиментами.

"Какая ты красивейшая! Очень хороша!", "Ты просто прекрасна", "Спасибо за твою энергию и красоту", – написали юзеры.

Комментарии под фото. Instagram Елены Кравацкой

Фанаты в восторге от снимка. Instagram Елены Кравацкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравацкая произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свое обнаженное фото.

В декабре позапрошлого года у себя в аккаунте Елена выложила фотографию в облегающем платье, надетым на голое тело. Сквозь ткань отлично просматривались все интимные изгибы и выпуклости спортсменки.

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