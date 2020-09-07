Украинская чемпионка снялась обнаженной, прикрывшись шляпой

Елена Кравацкая поразила поклонников откровенным снимком.
Знаменитая украинская фехтовальщица на саблях Елена Кравацкая собрала множество восторженных комментариев в Instagram, разместив свое откровенное фото.
Чемпионка Европейских игр-2015 и вице-чемпионка Олимпиады в Рио разделась перед фотографом, прикрывшись лишь соломенной шляпой.
"Просто хочу поделиться этим замечательным фото. Как оно вам?" – поинтересовалась у поклонников 28-летняя черновчанка.
Елена Кравацкая снялась обнажненной. Instagram Елены Кравацкой
В ответ девушку завалили комплиментами.
"Какая ты красивейшая! Очень хороша!", "Ты просто прекрасна", "Спасибо за твою энергию и красоту", – написали юзеры.
Комментарии под фото. Instagram Елены Кравацкой
Фанаты в восторге от снимка. Instagram Елены Кравацкой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравацкая произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свое обнаженное фото.
В декабре позапрошлого года у себя в аккаунте Елена выложила фотографию в облегающем платье, надетым на голое тело. Сквозь ткань отлично просматривались все интимные изгибы и выпуклости спортсменки.
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