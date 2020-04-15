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15 апреля • обновлено в 22:56
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Украинская альпинистка Ирина Галай поразила сеть откровенным снимком

2.7т
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Знаменитая украинская альпинистка Ирина Галай, ставшая в 2016 году первой представительницей нашей страны, которой удалось покорить Эверест, похвасталась соблазнительным архивным кадром.

У себя в Facebook 31-летняя уроженка Мукачево выложила фото в купальнике, который подчеркивает ее впечатляющие объемы.

Ирина Галай

Ирина Галай

facebook.com/irina.galay.7

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2017-го Ирина покорила очередную мировую вершину, поднявшись на гору Аконкагуа, которая является наивысшей точкой Южной Америки и всего Западного полушария (6962 м). Восхождению мешали сильные штормовые бури, а также морозы и ветры.

Ранее Галай показала, как отдыхает перед новым восхождением.

Снимок из развлекательного ВИП-комплекса за Киевом, спортсменка разместила на свой странице в Instagram. В кадре красавица в суперэротичном купальнике готова нырнуть в прозрачную воду бассейна.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Галай
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