Ученые выяснили, как можно сохранять мышцы без тренировок

Американские ученые выяснили, что белок сестрин позволяет сохранять мышцы в тонусе без упражнений.

Во время исследований опубликованных в журнале Nature Communications, мух-дрозофил заставляли двигаться по импровизированной "беговой дорожке" — пробирке с наклонной поверхностью, которую то и дело встряхивал робот. Исследователи останавливали эксперимент, когда мухи уставали.

Выяснилось, что после интенсивных "физических упражнений" в клетках мышц мух вырабатывается большое количество именно сестрина. Эти белки позволяли клеткам быть более чувствительными к действию инсулина и позитивно влияли на все метаболические процессы. Коме того, насекомые с повышенным уровнем сестрина в мышцах даже без "тренировок" оставались "в форме".

Ученые считают, что сестрин накапливается в мышцах после продолжительного занятия спортом, а затем повышает их выносливость, а также эффект от проделываемых упражнений.

По мнению экспертов, сделать такую пищевую добавку с содержанием сестрина сложно, поэтому специалисты работают над более простым веществом-аналогом.

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