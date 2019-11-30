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1 декабря • обновлено в 06:18
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Раздетая Свитолина на пляже впечатлила Instagram

8.2т
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой отпуск проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. Наша прославленная теннисистка произвела настоящий фурор в Instagram, выложив фото в купальнике.

25-летняя одесситка в розовом бикини нежится на фоне заката в Дубае на пляже пятизвездочного курортного отеля Дубай Джумейра.

Эта гостиница сети Hilton расположена в Дубае на набережной Уок на территории курортного комплекса Джумейра Бич Резиденс с многочисленными магазинами, ресторанами и развлекательными заведениями. Номер в таком отеле стартует от 4500 грн за сутки.

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Трюк Свитолиной на Итоговом турнире назвали лучшим в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина завершила теннисный сезон на 6-м месте мирового рейтинга, улучшив свою позицию по сравнению с прошлой редакцией (была 8-й).

Украинка проиграла в финале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай), однако заработав на этих соревнованиях рекордные призовые за карьеру.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
Место
ОАЭ Дубай
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Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Свитолина,мотивированная нигерским х у е м , это отдельная тема)))
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