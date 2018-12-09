Свитолина показала, как истязает себя ради успеха

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выложила у себя в соцсетях небольшое видео с тренировками. "Следующий уровень" - подписала клип первая ракетка нашей страны.

В ролике 24-летняя одесситка истязает себя по максимуму: боксирует, упражняется с тренировочными канатами, бросает специальные тяжелые фитнес-мячи, прыгает на скакалке, делает выпады и болгарский сплит-присед со штангой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина очень много времени проводит за границей во время тренировок. Но несмотря на это, наша спортсменка считает своим домом именно Украину.