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Свитолина показала, как истязает себя ради успеха

1.8тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выложила у себя в соцсетях небольшое видео с тренировками. "Следующий уровень" - подписала клип первая ракетка нашей страны.

В ролике 24-летняя одесситка истязает себя по максимуму: боксирует, упражняется с тренировочными канатами, бросает специальные тяжелые фитнес-мячи, прыгает на скакалке, делает выпады и болгарский сплит-присед со штангой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Свитолина показала, как истязает себя ради успеха
Свитолина показала, как истязает себя ради успеха
Свитолина показала, как истязает себя ради успеха
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Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина очень много времени проводит за границей во время тренировок. Но несмотря на это, наша спортсменка считает своим домом именно Украину.

Персона
Элина Свитолина
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