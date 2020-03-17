Свитолина показала, что вытворяет с Монфисом во время карантина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом нашла, чем заняться на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса.
Наша прославленная спортсменка решила устроить челлендж с французом по набиванию туалетной бумаги. Темнокожий теннисист сделал это по футбольному: украинка - по теннисному.
Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Forbes включил первую ракетку Украины Элину Свитолину в ежегодный рейтинг из 30 предпринимателей и деятелей до 30 лет.
Ранее Свитолина снялась в эротической фотосесии для мужского журнала XXL Ukraine. Первая ракетка страны разделась перед камерой для обложки знаменитого глянца.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!