Словенская хоккеистка поразила поклонников откровенными фото в Instagram

Хоккеистка сборной Словении Андрея Ритупер очаровала своих подписчиков пикантными фотографиями ягодиц.

Как сообщает агентство NewsChain, в 2014 году 33-летняя спортсменка стала первой в истории представительницей своей страны, которая играет в хоккей на траве за пределами Словении. Тогда Ритупер перешла в хорватский Зриневац, за который выступает по сей день.

Андрея Ритупер Телеканал Футбол

Она также увлекается фитнесом, проводя большое количество времени в тренажерном зале и охотно показывая результаты занятий своим подписчикам.

После получения нескольких нелицеприятных комментариев, Ритупер выставила временную фотографию с подписью "Я люблю показывать свою прелести. Вы не будете прятать Ferrari в своем гараже".

Как сообщал OBOZREVATEL, популярные бразильские модели Валерия Пачеко и Ари Кларк устроили откровенную провокацию для своих подписчиков в Instagram.

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