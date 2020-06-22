Скандальный легионер "Динамо" начал встречаться с украинской теннисисткой

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который из-за систематического нарушения режима был отправлен в аренду в турецкий "Анкарагюджю", начал встречаться с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

"С днем рождения. Спасибо, что заставляешь меня улыбаться каждый день. Я тебя люблю", – поздравила Янчук своего нового парня с 25-летием, опубликовав совместную фотографию с футболистом у себя в Instagram.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук Instagram Ольги Янчук

Родригес не сумел закрепиться в составе "Динамо", приняв участие в 12 матчах команды и забив два гола. После перехода в "Анкарагюджю" он сыграл в девяти поединках турецкой Суперлиги, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что ранее слухи связывали Янчук с украинским футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Родригес попал в сферу интересов французского гранда, который уже начал предварительные переговоры о трансфере нападающего с руководством "Динамо".