Скандально известная модель разделась, почтив память Брайанта

Известная во всем мире модель Кинси Волански по-своему почтила память легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта.

Агентство Eurosport опубликовало видео, на котором знаменитая Instagram-модель в купальнике появилась на финише горнолыжной трассы в австрийском Шладминге с плакатом "RIP Kobe”.

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Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом "RIP Kobe" прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020

Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmr pic.twitter.com/utRMuF1zVe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2020

Напомним, что Волански получила мировую известность после того, как выбежала на футбольное поле в купальнике в финальном матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" 1 июня 2019 года.

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