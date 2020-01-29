Скандально известная модель разделась, почтив память Брайанта

Известная во всем мире модель Кинси Волански по-своему почтила память легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта.
Агентство Eurosport опубликовало видео, на котором знаменитая Instagram-модель в купальнике появилась на финише горнолыжной трассы в австрийском Шладминге с плакатом "RIP Kobe”.
Кинси Волански
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Очень неоднозначная акция скорби по Коби Брайанту 🤨— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020
Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом "RIP Kobe" прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi
Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmr pic.twitter.com/utRMuF1zVe— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2020
Напомним, что Волански получила мировую известность после того, как выбежала на футбольное поле в купальнике в финальном матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" 1 июня 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение аппарата.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы в Калабасасе.
Также СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.
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