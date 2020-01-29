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29 января • обновлено в 11:21
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Скандально известная модель разделась, почтив память Брайанта

2.2т
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Известная во всем мире модель Кинси Волански по-своему почтила память легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта.

Агентство Eurosport опубликовало видео, на котором знаменитая Instagram-модель в купальнике появилась на финише горнолыжной трассы в австрийском Шладминге с плакатом "RIP Kobe”.

Кинси Волански

Кинси Волански

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Напомним, что Волански получила мировую известность после того, как выбежала на футбольное поле в купальнике в финальном матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" 1 июня 2019 года.

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Персоны
Кинси Волански Коби Брайант
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тема сисек не раскрыта. Незачет.
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