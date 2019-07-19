Сеть взволновало фото Ломаченко с Зеленским: спортивные итоги 18 июля

Украинский чемпион Василий Ломаченко вызвал ажиотаж в сети совместным фото с президентом Владимиром Зеленским, а украинские футболисты устроили феерию в Лиге чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 18 июля.
Кроме того, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина взбудоражила сеть аппетитным фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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