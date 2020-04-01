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2 апреля • обновлено в 02:11
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Сестры-пловчихи из Бразилии поделились снимками в обтягивающих купальниках

1.1т
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Бразильские сестры-близняшки Беатрис и Бранка Ферес с самого детства начали заниматься спортом, но стали популярными и благодаря своей привлекательной внешности и стройным телам.

В три года родители отдали их на плавание и гимнастику, а в возрасте семи лет Беатрис и Бранка совместили этих два вида спорта и подались в синхронное плавание. В 2005 году они заняли второе место на юношеских Панамериканских играх, а еще через два года взяли "бронзу" уже на взрослых ПИ в Рио-де-Жанейро. Сестры хотели выступить на пекинской Олимпиаде-2008, но не прошли отбор и закончили карьеру в 2010 году, чтобы вернуться в спорт в 2014-м. Им таки удалось принять участие в домашних Олимпийских играх 2016 года, где они заняли шестое место.

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Во время спортивной паузы девушки начали заниматься модельной и актерской деятельностью, снявшись в фотосессии для бразильского издания Maxim и в телесериале "Два лица". Сейчас они являются известными моделями, а на их совместный Instagram подписалось более 900 тысяч человек.

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Беатрис и Бранка Ферес

Беатрис и Бранка Ферес

@biaebrancaferes

Как сообщал OBOZREVATEL, известные бразильские фитоняшки Валерия Пачеко и Ари Кларк вышли голыми на пляж, устроив "ню"-фотосессию.

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Читайте все новости по теме "Олимпиада-2016" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Олимпиада-2016 синхронное плавание
Место
Бразилия
Тег
модель
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