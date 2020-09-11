Сестра Неймара похвасталась пышными формами в бикини

Сестра звезды ПСЖ Неймара Рафаэлла Сантос порадовала своих 5,5 миллионов подписчиков снимками с отпуска в Греции. На них бразильская модель принимает солнечные ванны у бассейна.

На первой фотографии она позирует в черном раздельном бикини и массивных очках, а сзади нее открывается чудесный вид на море.

На следующих двух снимках Рафаэлла одета уже в другой купальник, который выполнен в ярких цветах.

Модель сфотографировалась с разных ракурсов, показав публике свои многочисленные татуировки, часть которых символизирует их близкие отношения с Неймаром. У футболиста на теле есть надпись "Sorella", что переводится с итальянского как "сестра", а у нее – "Fratello" (брат). На правой руке Рафаэллы изображены глаза Неймара, а на левой – корона. Такая же татуировка есть и у бразильского футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка звездного игрока Наталия Барулич порадовала подписчиков полуобнаженным снимком.

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