Секс-куклы вместо болельщиков: корейский клуб оконфузился из-за коронавируса

Корейский футбольный клуб "Сеул" попал в неприятную ситуацию, частично заполнив пустые трибуны домашнего стадиона секс-куклами.

Как сообщает издание BBC, команда заказала 30 манекенов у компании Dalcom, которая занимается производством секс-игрушек, чтобы создать видимость присутствия болельщиков на трибунах в условиях коронавируса. Несмотря на то, что в Южной Корее запрещена порнография, некоторые из кукол держали в руках таблички с названиями порносайтов.

Секс-куклы на матче "Сеула" BBC

Это не осталось без внимания фанатов, следивших за матчем в интернете. Руководству "Сеула" пришлось извиняться за то, что они не изучили товары, которые изготовляет компания Dalcom.

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом полуфинальном матче Кубка Беларуси между брестским "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска были приняты неожиданные меры для создания иллюзии присутствия фанатов на трибунах.

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