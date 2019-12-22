"Секс без проникновения": чемпионка России снялась в лесбийской фотосессии

Абсолютная чемпионка России в категории "бикини-юниорки" Анастасия Золотая вызвала настоящий скандал в Instagram своим обнаженным фото с другой девушкой.

Социальная сеть посчитала этот снимок слишком откровенным и удалила его. Фитоняшке пришлось устроить штурм тех-поддержке, чтобы фотографию вернули назад.

В комментариях пользователи восхищаются кадром, называя его настоящим "сексом без проникновения".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на эту и другие фото россиянки.

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

Настя Золотая Instagram Насти Золотой

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