Главная Новости
22 декабря • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

"Секс без проникновения": чемпионка России снялась в лесбийской фотосессии

2.9т
Читать материал на украинском

Абсолютная чемпионка России в категории "бикини-юниорки" Анастасия Золотая вызвала настоящий скандал в Instagram своим обнаженным фото с другой девушкой.

Социальная сеть посчитала этот снимок слишком откровенным и удалила его. Фитоняшке пришлось устроить штурм тех-поддержке, чтобы фотографию вернули назад.

В комментариях пользователи восхищаются кадром, называя его настоящим "сексом без проникновения".

"Секс без проникновения": чемпионка России снялась в лесбийской фотосессии

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на эту и другие фото россиянки.

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Настя Золотая

Настя Золотая

Instagram Насти Золотой

Новости
Чемпионки Украины снялись в развратном лесбийском видео

Как сообщал OBOZREVATEL, мастер спорта по плаванию и бодибилдингу, чемпионка Северо-Запада России по бодифитнесу и чемпионка мира по жиму лежа из России лишилась своих интимных фото, которые хакеры выложили в интернет.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
культуризм и бодибилдинг Диеты и фитнес
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
5
Смешно
2
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги