Седан выложила видео со свадьбы с Зинченко и поразила Instagram

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Алекандра Зинченко Влада Седан Щеглова похвасталась в Instagram видео со своей свадьбы.

Девушка разместила ролик у себя в аккаунте, собрав множество восторженных комментариев от поклонников.

"Это потрясающе", "Будьте счастливы", "Безумно красиво! Пусть и жизнь ваша будет такой же сказочной", "Невероятные, Счастья вам", "Вау! Мурашки по коже", "Божественно! Вы невероятные! Как это прекрасно", – пишут юзеры.

Фанаты в восторге от видео Instagram Влады Седан

Поклонники восхищаются роликом Instagram Влады Седан

Подписчики журналистки желают ей счастья в семейной жизни Instagram Влады Седан

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и журналистка каналов "Футбол 1/2/3" сыграли свадьбу 23 августа.

Напомним, Зинченко и Щеглова (журналистский псевдоним – Седан – ред.) начали встречаться весной минувшего года. А в октябре футболист сделал любимой предложение. 12 марта 2020 года пара расписалась в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Седан раскритиковала главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

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