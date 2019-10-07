Самые красивые спортсменки Украины: рейтинг OBOZREVATEL – голосование

Украинские спортсменки не только завоевывают высокие призовые места на мировых спортивных площадках, но и покоряют сердца болельщиков своей красотой.

Мы решили запустить на сайте голосования, где каждый читатель сможет отдать свой голос за любимую спортсменку.

Новости Жена украинского чемпиона мира восхитила сеть своей внешностью

В наш список вошли семь девушек:

Элина Свитолина, теннис, 25 лет, полуфиналистка US Open-2019

Даяна Ястремская, теннис, 19 лет, победительница юниорского Wimbledon-2016

Юлия Левченко, легкая атлетика, 21 год, победительница молодежного ЧЕ

Дарья Белодед, дзюдо, 18 лет, самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо

Ольга Харлан, фехтование, 29 лет, чемпионка Олимпиады-2008

Юлия Журавок, биатлон, 24 года, чемпионка Европы-2018

Анна Волошина, синхронное плавание, 27 лет, двукратная чемпионка Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская спортсменка Наталья Пироженко снялась полуобнаженной в оккупированном Крыму.

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