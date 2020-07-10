Сайт с фильмами для взрослых нанял спортивного комментатора, чтобы помочь незрячим

Сайт с фильмами для взрослых ImLive создал специальный ресурс для слепых людей, которые смогут получать полноценное удовольствие от того, что происходит на экране, благодаря комментатору.

Шон Уилок, который раньше работал на поединках смешанных единоборств и футбольных матчах, теперь будет предоставлять детальный комментарий, помогая слепым людям визуализировать происходящее на экране.

"Я работаю комментатором и умею описывать любые события вне зависимости от того, где они происходят – на футбольном поле или в спальне. Знание того, что я могу помочь незрячему человеку получить особое удовольствие, заставляет меня наслаждаться тем, что я делаю", – цитирует Уилока издание MMAJunkie.

Отметим, что ранее на эту должность претендовал другой комментатор Джо Бак, но он отказался от предложенного ему одного миллиона долларов.

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