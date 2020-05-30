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30 мая • обновлено в 14:26
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С Валуевым попытался познакомиться редактор гей-журнала

2.2т
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отказался общаться с сотрудником гей-журнала.

Николай Валуев

Николай Валуев

КП.ru

"Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но все же. Меня зовут Артем. Я являюсь главным редактором гей-журнала. Не могли бы вы дать интервью? Хотим с вами поближе познакомиться", – написал Валуеву один из участников веб-конференции.

"Не надо со мной поближе знакомиться. Исчерпывающую информацию обо мне вы найдете в википедии. Вот, например, выписка из раздела семья: "Жена Галина Борисовна Валуева (в дев. Димитрова, род. 26 июля 1977), сын Григорий Валуев (род. 26 февраля 2002), дочь Ирина (род. 2 марта 2007 года), сын Сергей Валуев (род. 30 июля 2012 года)", – ответил Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Валуев в этой веб-конференции получил серьезную угрозу в свой адрес. Ему пришлось ответить.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Николай Валуев
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