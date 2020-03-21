Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как развлекается на карантине. В одном из столичных супермаркетов спортсменка уселась на шпагат, прямо во время покупок.

Кроме того, бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро поразила своих поклонников невероятной растяжкой, достав ногой бутылку воды с верхней полки.

Напомним, что Ризатдинова вместе со своим партнером Александром Прохоровым проиграла в финале шоу "Танцы со звездами". Почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Ксения Мишина и Женя Кот.

Ранее Ризатдинова снялась в календаре Drive Time на 2020 год от мужского глянца XXL, взбудоражив поклонников.

Кроме того, Ризатдинова призналась, что до сих пор не принимает ситуацию с аннексией Россией Крыма.

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