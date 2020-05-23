Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова, являющаяся рекордсменкой сборной по медалям чемпионата мира за всю историю, похвасталась горячим снимком на самоизоляции.

28-летняя спортсменка в розовом бикини запечатлена плавающей по басейну, лежа на надувном розовом фламинго. В комментариях пользователи не смогли пройти мимо пятой точки девушки, соблазнительно выставленной из резинового плавсредства.

Юлия Ефимова @pryanya93

Отметим, что на чемпионате мира-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – "бронза" на 50 м, "серебро" на 100 м и "золото" на 200 м.

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ефимова опубликовала видео тренировки в ванне. В ролике девушка плещет ногами в наполненной пеной ванной.

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