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"Раздвинь ножки": Свитолина показала пикантное фото в купальнике

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина после рекордного выступления на Wimbledon отдыхает в родной Одессе.

Теннисистка выложила снимок с одного из пляжей Южной Пальмиры, вызвав бурю комментариев в соцсетях. Одетая в черный купальник.знаменитая теннисистка лежит в шезлонге и загадочно смотрит в камеру.

"Под украинским солнцем" - подписала фотографию 24-летняя красотка.

Некоторые поклонники спортсменки не смогли сдержаться и начали писать неприличные комментарии, в частности прося сделать кадр с раздвинутыми ногами.

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Ранее Свитолина вопросом про Украину вызвала ажиотаж в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно парень Элины Гаэль Монфис раскрыл всю правду про отношения с украинкой, упомянув о "конфликте".

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Персона
Элина Свитолина
Место
Украина Одесса
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