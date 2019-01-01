Раздетые Роналду с невестой собрали 10 млн лайков за сутки — опубликовано фото

Звездный футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду новый, 2019 год, встречал в Дубае. Совместный снимок спортсмена со своей женой на одной из яхт "взорвал" Instagram.

В кадре счастливый португалец обнимает и целует супругу на фоне знаменитого отеля "Бурж Аль Араб". Раздетая совместная фотография семейства Роналду менее чем за сутки собрала более 10 млн отметок "нравится".

Криштиану Роналду и Джорджин Родригес Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес в ноябре 2018-го. Пара начала встречаться в 2016 году, а спустя год испанская модель подарила игроку сборной Португалии девочку.

После того, как Роналду заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, футболист ответил всем критикам, явившись в Диснейленде с 21-летней моделью. Пара держалась за руки и во всю развлекалась на аттракционах.