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Раздетые Роналду с невестой собрали 10 млн лайков за сутки — опубликовано фото

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Звездный футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду новый, 2019 год, встречал в Дубае. Совместный снимок спортсмена со своей женой на одной из яхт "взорвал" Instagram.

В кадре счастливый португалец обнимает и целует супругу на фоне знаменитого отеля "Бурж Аль Араб". Раздетая совместная фотография семейства Роналду менее чем за сутки собрала более 10 млн отметок "нравится".

Криштиану Роналду и Джорджин Родригес

Криштиану Роналду и Джорджин Родригес

Instagram

Раздетые Роналду с невестой собрали 10 млн лайков за сутки — опубликовано фото

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес в ноябре 2018-го. Пара начала встречаться в 2016 году, а спустя год испанская модель подарила игроку сборной Португалии девочку.

После того, как Роналду заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, футболист ответил всем критикам, явившись в Диснейленде с 21-летней моделью. Пара держалась за руки и во всю развлекалась на аттракционах.

Персона
Криштиану Роналду
Место
ОАЭДубай
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