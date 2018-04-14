Популярная фитнес-модель с идеальной грудью снялась полностью обнаженной: откровенные фото

Бразильская фитнес-модель Донна Ана Лопес произвела настоящий фурор среди своих поклонников, опубликовал откровенные снимки с отдыха.

Спортсменка без стеснения позирует перед камерой или одетая в ультрасексуальном купальнике на берегу водоема или полностью обнаженная в гостиничном номере.

Подписчики девушки в восторге от таких фотографий и оставляют сотни восторженных комментариев под каждой, отмечая идеальные выпуклости красотки.

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Донна Ана Лопес Instagram

Ранее "Обозреватель" сообщал, что известная спортсменка снялась полностью обнаженной.