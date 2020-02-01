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1 февраля • обновлено в 15:27
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"Награду в России": полураздетая Морозюк надругалась над гимном Украины

6.5т
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Ирина Морозюк, супруга бывшего капитана киевского "Динамо" и экс-футболиста сборной Украины Николая Морозюка в необычном виде исполнила гимн Украины.

У себя в аккаунте 30-летняя Ирина в одних плавках и футболке поет главную мелодию страны. Такое отношение к гимну у полураздетой девушки вызвало бурную реакцию в сети.

"Такого издевательства и надругательства над государственными символами я не видел даже от русских пропагандистов. За такое ей бы должны были дать в России какую-то награду", - пишут юзеры в сети.

"Награду в России": полураздетая Морозюк надругалась над гимном Украины

(с)tribuna.com

"Награду в России": полураздетая Морозюк надругалась над гимном Украины

(с)tribuna.com

"Награду в России": полураздетая Морозюк надругалась над гимном Украины

(с)tribuna.com

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Ранее Ирина снялась топлес, чтобы поднять самооценку. У себя в аккаунте девушка выложила раздетое фото, где лишь руками слегка прикрывает свою грудь.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
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Юг Руси
Юг Руси
Видео в студию!!! ))))))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Обнутая
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Roma Roma
Roma Roma
Идиотка
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