Ирина Морозюк, супруга бывшего капитана киевского "Динамо" и экс-футболиста сборной Украины Николая Морозюка в необычном виде исполнила гимн Украины.

У себя в аккаунте 30-летняя Ирина в одних плавках и футболке поет главную мелодию страны. Такое отношение к гимну у полураздетой девушки вызвало бурную реакцию в сети.

"Такого издевательства и надругательства над государственными символами я не видел даже от русских пропагандистов. За такое ей бы должны были дать в России какую-то награду", - пишут юзеры в сети.

(с)tribuna.com

(с)tribuna.com

(с)tribuna.com

Ранее Ирина снялась топлес, чтобы поднять самооценку. У себя в аккаунте девушка выложила раздетое фото, где лишь руками слегка прикрывает свою грудь.

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