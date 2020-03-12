Польская фитоняшка опубликовала сексуальные фотографии с горных склонов

Польская фитнес-блогер и фотограф Барбара Войтушек занимается съемками горных склонов, но не это привлекает наибольшее внимание на ее снимках, а красота этой девушки.

Кроме покорения горных вершин, Войтушек увлекается фитнесом и бегом. Неудивительно, ведь для осуществления своих задумок и подъема на большие высоты ей просто необходимо находиться в наилучшей форме. У девушки также есть собака, которая помогает ей держать себя в тонусе.

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Материал для съемок Войтушек черпает как в польских национальных парках, так и за границей. В ее Instagram-аккаунте, на который подписались 86 тысяч человек, есть также прекрасные виды Австрии и Италии.

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Барбара Войтушек @basia_wojtuszek

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фотографии норвежской спортсменки Каролин Воллан, которая любит раздеваться на горных склонах.

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