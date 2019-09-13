Пловчиха приоткрыла купальник и вызвала скандал в США

Американская пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США).

Брекинн Уиллис alaska_peak_performance

Как сообщает The Sun, спортсменка выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем, однако сразу же после этого узнала, что ее результат аннулирован. Судьи решили дисквалифицировать 17-летнюю Уиллис за то, что ее купальник недостаточно скрывал ягодицы. Они интерпретировали это желанием девушки привлечь к себе внимание.

Отмечается, что на Аляске существует правило, регулирующее размер купальника. Спортсменка настаивает на том, что она подвернула его в районе ягодиц, потому что иначе плавать в нем было неудобно. Одна из тренеров, Лорен Лэнгфорд, заявила, что Уиллис чувствовала себя очень плохо, когда узнала о дисквалификации.

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Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, у прыгуньи в воду на Универсиаде-2019 выпала грудь из купальника.

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