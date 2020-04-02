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3 апреля • обновлено в 00:04
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Переболевшая коронавирусом Морозюк, рассказала о необычных симптомах

2.2т
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Жена бывшего футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина сообщила, что две недели назад переболела коронавирусом.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Девушка провалялась с болячкой 3-4 дня, при этом основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния. Она не чувствовала вкуса и запаха.

"У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю. Я сдала анализ на антитела коронавируса, он у меня положительный", - цитирует Морозюк tribuna.com.

Ранее голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна, выздоравливающий от коронавируса, назвал три основных симптома, которые преследовали его во время недуга.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус особо отметил у себя при болезни сильную боль и давление в груди.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Ирина Морозюк
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