Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант поразила своих поклонников домашней обнаженкой.

После снимка, на которой Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, девушка выложила новые фото в стиле "ню". В кадре американка изображена обнаженной на кухне и на балконе.

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Пейдж ВанЗант @paigevanzant

Напомним, что 26-летняя Пейдж, которая несколько лет назад сделала операцию по увеличению груди, обладает негласным титулом самой красивой спортсменкой UFC. Кроме того, ее признали самой сексуальной девушкой-бойцом современности.

В августе прошлого года Пейдж снялась для знаменитого журнала Sports Illustrated.

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