Олимпийский чемпион из Украины закрутил роман с 17-летней гимнасткой: фото спортсменки

Победитель Олимпиады-2016 на брусьях, шестикратный чемпион Европы и двукратный победитель Европейских игр украинский гимнаст Олег Верняев начал новые отношения.

Как сообщается на сайте телеканалов "Футбол", титулованный спортсмен закрутил роман с 17-летней Владой Никольченко.

Девушка является лидером сборной Украины по художественной гимнастике с 2018 года. На первом в своей карьере чемпионате мира она заняла четвертое место в многоборье. Никольченко завоевала ряд медалей Кубка мира и Гран-При, а также стала обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Алексей Лэнь, который выступает за "Сакраменто Кингз" в НБА, показал свою новую девушку.