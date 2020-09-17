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Олимпийский чемпион из Украины закрутил роман с 17-летней гимнасткой: фото спортсменки

Михаил Морозов
Михаил Морозов
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Олег Верняев и Влада Никольченко

Победитель Олимпиады-2016 на брусьях, шестикратный чемпион Европы и двукратный победитель Европейских игр украинский гимнаст Олег Верняев начал новые отношения.

Как сообщается на сайте телеканалов "Футбол", титулованный спортсмен закрутил роман с 17-летней Владой Никольченко.

Девушка является лидером сборной Украины по художественной гимнастике с 2018 года. На первом в своей карьере чемпионате мира она заняла четвертое место в многоборье. Никольченко завоевала ряд медалей Кубка мира и Гран-При, а также стала обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами.

Влада Никольченко присела на камень
Влада Никольченко на фоне волн
Влада Никольченко приехала в Межигорье
Влада Никольченко прогулялась в парке
Влада Никольченко в красном платье и на каблуках
Влада Никольченко в желтом костюме
Влада Никольченко и букеты цветов

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Алексей Лэнь, который выступает за "Сакраменто Кингз" в НБА, показал свою новую девушку.

УкраинаКиевхудожественная гимнастикаОлег Верняев
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