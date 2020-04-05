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5 апреля • обновлено в 16:07
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Футболист Манчестер Сити Кайл Уокер устроил вечеринку с проститутками во время карантина

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Футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил вечеринку с двумя проститутками, сообщает The Sun.

Кайл Уокер (второй слева) и Александр Зинченко

Кайл Уокер (второй слева) и Александр Зинченко

Одноклубник украинца Александра Зинченко сперва обратился к людям с призывом оставаться дома из-за коронавируса, а затем вместе с другом вызвали двух девушек во время карантина в арендованный дом за 2 200 фунтов/час.

Девушки по вызову, приехавшие к футболисту

Девушки по вызову, приехавшие к футболисту

The Sun

Мужчины заплатили работницам древнейшей профессии, которые приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи, порядка 8 000 фунтов.

Девушки по вызову, приехавшие к футболисту

Девушки по вызову, приехавшие к футболисту

The Sun

"Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их", - цитирует Уокера таблоид.

Девушки по вызову, приехавшие к футболисту

Девушки по вызову, приехавшие к футболисту

The Sun

"Манчестер Сити" также выпустил заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель "бронзы" на Олимпийских играх 2012 года в марафоне Уилсон Кипсанг был арестован в кенийском городе Итен за нарушение комендантского часа.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Тег
ФК Манчестер Сити
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
ни одна девушка вам не принесет столько удовольствия, как две
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Спорт Раздевалка

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