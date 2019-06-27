Американская актриса Памела Андерсон призналась, что пострадала от насилия со стороны французского футболиста Адиля Рами, с которым она познакомилась на Каннском кинофестивале в 2017 году.

Памела Андерсон

"Иногда он очень жестоко обращался со мной. Прошлым летом он потянул меня за волосы, потому что я оставила его самого в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. Он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. То лето стало худшим в моей жизни. Он сдавливал мне обе руки, я вынуждена была пойти в больницу, потому что мне было очень больно. Он не уважает женщин, а тот факт, что он является лицом организации, которая борется с домашним насилием во Франции, был только прикрытием для него", — цитирует Андерсон RMC Sport.

В 2018 году после выхода в финал чемпионата мира Адиль Рами сделал предложение Памеле, на которое она ответила отказом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 51-летняя Андерсон снялась с Рами в откровенной фотосессии. На эффектных снимках для испанского журнала Intimately Памела и Адиль смотрятся весьма органично и страстно, показывая, что их совершенно не смущает разница в возрасте.

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