"Образ строгого": жена Реброва раскрыла новую часть жизни экс-тренера "Динамо"

Супруга украинского тренера, экс-наставника "Динамо" (Киев) Сергея Реброва рассказала о том, каким человеком является ее муж в непубличной жизни.

Сергей и Анна Ребровы instagram.com/annar2202/

Летом 2018 года Ребров возглавил венгерский "Ференцварош" и переехал в Будапешт вместе с семьей - женой Анной и сыновями Никитой и Александром.

В их доме с роскошным видом на город раньше не ступала нога журналиста, сообщает tsn.ua со ссылкой на "Жизнь известных людей".

"Он очень непубличный человек, семейный, он любит быть дома, хотя у него образ очень строгого, серьезного человека. Но в семье он немного другой, с близкими людьми он более открытый, более расслабленный, более веселый. Может принести спонтанно цветы, порадовать меня. Вот знает, что я люблю цветы", - рассказала Анна Реброва о своем супруге.

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Анна - вторая жена Реброва. Несколько лет назад они познакомились в Киеве, и там же сыграли свадьбу.

Сергей и Анна Ребровы instagram.com/annar2202

В четверг, 24 октября венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва проведет матч против московского ЦСКА в Лиге Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребров прокомментировал успех сборной Украины в отборе Евро-2020 и поделился своим мнением по поводу будущего Андрея Шевченко.

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