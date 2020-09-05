Модель Playboy снялась полностью обнаженной в поддержку Месси

Бразильская модель Playboy, являющаяся фанаткой Лионеля Месси, поддержала аргентинского футболиста обнаженной фотосессией.

Двукратная победительница в конкурсе самых красивых ягодиц в мире "Мисс Бум Бум", которая даже сделала пикантную татуировку с Месси, отреагировала на заявление 33-летнего аргентинца о том, что он остается в "Барселоне" еще на один сезон.

30-летняя уроженка Кампинаса выложила снимок, на которой запечатлена полностью голая. Интимные части девушки прикрывает надпись в адрес президента "Барселоны": "Бертомеу вон из клуба".

Сьюзи Кортес потребовала отставки президента "Барселоны" Instagram Сьюзи Кортес

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Сьюзи поздравила Месси своим голым фото в ванной.

Ранее красотка откровенно поздравила поклонников с Новым годом, а позже разделась в честь победы любимого клуба

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