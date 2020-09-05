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Модель Playboy снялась полностью обнаженной в поддержку Месси

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,0 т.
Сьюзи Кортес

Сьюзи Кортес.

Бразильская модель Playboy, являющаяся фанаткой Лионеля Месси, поддержала аргентинского футболиста обнаженной фотосессией.

Двукратная победительница в конкурсе самых красивых ягодиц в мире "Мисс Бум Бум", которая даже сделала пикантную татуировку с Месси, отреагировала на заявление 33-летнего аргентинца о том, что он остается в "Барселоне" еще на один сезон.

30-летняя уроженка Кампинаса выложила снимок, на которой запечатлена полностью голая. Интимные части девушки прикрывает надпись в адрес президента "Барселоны": "Бертомеу вон из клуба".

Сьюзи Кортес потребовала отставки президента "Барселоны"

Сьюзи Кортес потребовала отставки президента "Барселоны" Instagram Сьюзи Кортес

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Сьюзи поздравила Месси своим голым фото в ванной.

Ранее красотка откровенно поздравила поклонников с Новым годом, а позже разделась в честь победы любимого клуба

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Сьюзи КортесЛионель Месси
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