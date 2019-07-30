Известный футболист напился и показал свой оральный секс

25-летний нападающий Клинтон Муэ Н`Жи, который 25 июля подписал долгосрочный контракт с московским "Динамо", стал участником громкого скандала.

Футболист сборной Камеруна так бурно праздновал переход в новый клуб, что случайно выложил в сеть видео орального секса со своей девушкой.

По словам игрока, он хотел прочитать поступившие ему сообщения, но перепутал кнопку и выложил видео в Snapchat. "Я сожалею об этом. Я перебрал с алкоголем, отмечая новый контракт", – цитирует Н’Жи Minute football.

Полное видео доступно в Twitter, но OBOZREVATEL не рекомендует переходить по ссылке лицам младше 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известного украинского футболиста выгнали с поля за мастурбацию. Видео инцидента вызвало дикий скандал.

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