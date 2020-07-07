Невеста Зинченко покорила фанатов видео в "голливудском" стиле

Известная украинская журналистка телеканалов "Футбол" и невеста футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан Щеглова порадовала Instagram-поклонников стильным видео.

На нем она грациозно передвигается по крыше небоскреба в модном платье под песню знаменитой американской исполнительницы Билли Айлиш и время от времени чувственно смотрит в объектив.

Подписчики засыпали Щеглову комплиментами, обратив внимание на ее сходство с голливудской звездой Марго Робби и в очередной раз напомнив Зинченко, как ему повезло с невестой.

"Голливуд", "Какие ноги!", "Марго Робби, ты ли это?", "Богиня Влада", "Когда будешь в кино пробиваться?", "С такими кадрами тебе нужно сниматься в рекламе Коко Шанель", "Как же Сане с тобой повезло".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Щеглова опубликовала полураздетое фото, поздравляя подписчиков с Новым годом.