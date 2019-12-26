"Нервничал": Усик рассказал о съемках в "Квартале", вспомнив "Юзика"

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал, что тесно общается с актерами из "Квартала 95", а ныне народный депутат Юрий Корявченков (Юзик) активно посещал его бои.

Комментируя свое участие в съемках "Вечернего квартала", боксер признался, что испытывал волнение.

Евгений Кошевой, Елена Кравец и Александр Усик 1+1

"Честно говоря, перед выходом на сцену я немного нервничал, но в итоге все прошло хорошо. А вообще я пересмотрел практически все проекты, которые делает "Квартал". Даже когда не попадаю на эфир, потом просматриваю новые выпуски в YouTube. В жизни я со многими ребятами общаюсь – с Женей, Микой. А Юзик вообще ко мне на бои раньше приезжал", – цитирует Усика 1plus1.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский суперчемпион Энтони Джошуа сделал резкое заявление о политике в боксе из-за боя с Александром Усиком.

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