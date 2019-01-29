''Не очкует жить'': хобби Ломаченко озадачило сеть

Чемпион мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации Василий Ломаченко показал, как расслабляется перед подготовкой к предстоящим поединкам.

На своей странице в Instagram боксер запостил фото, сделанные во время его игры в хоккей.

"Дворовой хоккей", - подписал снимки украинский спортсмен.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Болельщики восхитились занятием чемпиона, отметив при этом, что боксер здорово рискует из-за неполной экипировки. "Вот чем Вася отличается от всех профи, так это то что не очкует жить. Ведь посмотрите: лыжи, коньки, лошади... да любая движуха", "Все в шлемах, а Лома в шапке - в него попасть невозможно", "Чего без шлема?" - забеспокоились подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира WBC в полусреднем весе Хорхе Рамирес может пойти на радикальный шаг ради поединка против украинца Василия Ломаченко.

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