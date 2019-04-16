Не деньги: ученые назвали неожиданный способ быть счастливым

Команда ученых Оксфордского и Йельского университетов, проведя масштабное исследование выяснила, что счастье не в деньгах, а в физической активности.

В эксперименте приняло участие 1 миллион 237 тысяч 194 участника, а результаты были опубликованы в одном из самых авторитетных международных научно-медицинских журналов The Lancet.

Ученые просили добровольцев заполнить опросник. Сопоставляли пол, возраст, семейное положение, уровень образования и дохода. Просили указать вид физических упражнений, которыми человек занимался наиболее часто. Выбор был аж из 75 пунктов, включая уход за детьми, стрижку газонов, работу по дому и разные виды спорта. Наконец, участникам задавали вопрос: "Как часто за последний месяц у вас было плохое настроение, в том числе из-за стресса, депрессии, эмоциональных переживаний?".

По итогам календарного года оказалось, что физически активные люди чувствуют себя несчастными в среднем 35 дней. А вот поклонники перемещаться с сиденья автомобиля на стул в офисе и дома на диван печалились примерно на две с половиной недели больше, 53 дня в году.

Вот главные итоги исследования:

Люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, чувствуют себя настолько же счастливыми, как их сограждане, зарабатывающие не менее 25 тысяч долларов в год и не уделяющие внимания спорту. Соответственно, участники исследования, игнорирующие физнагрузки и получающие меньше $ 25 тыс., чувствовали себя более несчастными, чем физически активные люди с относительно невысоким заработком; В целом у тех, кто занимается любыми видами физических упражнений - от бега трусцой до уборки по дому - было почти в полтора раза (на 43,2%) меньше дней с плохим настроением, чем у добровольцев, предпочитающих диван спортзалу; Уровень настроения физически активных участников исследования зависел от вида упражнений.

Исследователи представили топ-3, лучшего всего поднимающих настроение.

Командные виды спорта и игр. Это может быть футбол во дворе, волейбол на пляже, бадминтон, танцы. Такие физнагрузки возглавили рейтинг, их участники на 22,3% реже остальных чувствовали себя подавленными и угнетенными;

Велосипедный спорт - на 21,6% меньше дней с плохим настроением;

Аэробика и тренажерный зал - на 20,1% меньше "тяжелых" дней.

В тоже время ученые обращают внимание, что физнагрузки могут не только улучшать психическое здоровье, но и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, диабета, напоминают авторы исследования. Однако важно не переборщить. Иначе физнагрузка становится слишком сильным стрессом для организма и может принести больше вреда, чем пользы.

Научно был выведен "золотой стандарт": для хорошего настроения (без "побочки" в виде повышенного физического стресса) эффективнее всего занятия упражнениями в течение 30 - 60 минут от трех до пяти раз в неделю.

При этом, конечно же, в каждом случае нужно учитывать возраст и состояние здоровья человека.

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