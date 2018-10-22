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''Наслаждаюсь'': Роналду сделал признание об изнасиловании

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Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес от американской модели Кэтрин Майорги.

"Мы сделали заявление две недели назад, конечно, я не собираюсь лгать в этой ситуации. Мои адвокаты полны уверенности, и я вместе с ними. Самое главное, что я наслаждаюсь футболом, я наслаждаюсь жизнью. Правда всегда выясняется", – сказал Роналду.

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Напомним, что инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, где Роналду отдыхал с командой. С американской моделью футболист познакомился в ночном клубе отеля Palms Pаlace. После вечеринки пара уединилась в одном из номеров.

Далее произошел интимный контакт. Она сразу хотела подать заявление, но португалец выплатил ей 300 000 евро за молчание.

Персоны
Кэтрин МайоргаКриштиану Роналду
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