''Наслаждаюсь'': Роналду сделал признание об изнасиловании

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании в свой адрес от американской модели Кэтрин Майорги.

"Мы сделали заявление две недели назад, конечно, я не собираюсь лгать в этой ситуации. Мои адвокаты полны уверенности, и я вместе с ними. Самое главное, что я наслаждаюсь футболом, я наслаждаюсь жизнью. Правда всегда выясняется", – сказал Роналду.

Cristiano Ronaldo on the allegations: “We did the statement two weeks go, of course I’m not going to lie on this situation, I’m very happy. My lawyers are confident and of course, I am too. The most important is that I enjoy my football, I enjoy my life. The truth always coming." pic.twitter.com/cgt9NIawJt — Squawka News (@SquawkaNews) 22 октября 2018 г.

Напомним, что инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, где Роналду отдыхал с командой. С американской моделью футболист познакомился в ночном клубе отеля Palms Pаlace. После вечеринки пара уединилась в одном из номеров.

Далее произошел интимный контакт. Она сразу хотела подать заявление, но португалец выплатил ей 300 000 евро за молчание.