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На стадионе вместо футбола включили порноканал

15.4тЧитать новость на украинском

В баре на стадионе "Мемориал Стадиум" в Бристоле, Англия, во время трансляции матча Кубка лиги с "Кроули" включили британский канал для взрослых Babestation.

В программе женщина в нижнем белье приглашала зрителей для приватного общения по платному телефону или переписке. Эфир исправили, однако передача порноканала вернулась после того, как игра возобновилась.

Руководство клуба принесло извинение за случившееся и пообещало провести серьезное расследование инцидента.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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Sedakov Timur
Sedakov Timur
Сейчас любой футбол сплошная порнуха с их договорными матчами. Я лично футбол уже лет пять не смотрю просто поговорил со знающими людьми в футболе судьями. Они сказали что правильно делаю что не смотрю - это всё пафос, а не игра. Честные игры были ещё аж при советском союзе. Раньше за договорняк либо растрел либо пожизенное было бы. Сейчас максимум щтраф.
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