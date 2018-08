На стадионе вместо футбола включили порноканал

В баре на стадионе "Мемориал Стадиум" в Бристоле, Англия, во время трансляции матча Кубка лиги с "Кроули" включили британский канал для взрослых Babestation.

В программе женщина в нижнем белье приглашала зрителей для приватного общения по платному телефону или переписке. Эфир исправили, однако передача порноканала вернулась после того, как игра возобновилась.

Руководство клуба принесло извинение за случившееся и пообещало провести серьезное расследование инцидента.

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs