На стадионе вместо футбола включили порноканал

В баре на стадионе "Мемориал Стадиум" в Бристоле, Англия, во время трансляции матча Кубка лиги с "Кроули" включили британский канал для взрослых Babestation.

В программе женщина в нижнем белье приглашала зрителей для приватного общения по платному телефону или переписке. Эфир исправили, однако передача порноканала вернулась после того, как игра возобновилась.

Руководство клуба принесло извинение за случившееся и пообещало провести серьезное расследование инцидента.

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someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs — billy (@milbil_music) 14 августа 2018 г.

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