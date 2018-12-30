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Милевский загулял с новой красоткой и похвастался видео

1.7тЧитать материал на украинском

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский усиленно готовится к новогодним праздникам, "тренируясь" в ресторанах Беларуси.

Бывший игрок сборной Украины выставил на своей странице в Instagram видео, на котором вместе с местной красавицей Валерий тусит под музыку группы "Инь-Янь".

В комментариях подписчики спортсмена по разному отнеслись к такому поведению футболиста. Одни порадовались за Артема, а другие посоветовали ему образумиться.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как это было, а также полюбоваться лучшими снимками новой девушки игрока.

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Валерия, подруга Милевского

Валерия, подруга Милевского

Instagram

Новости
Милевский оторвался с пышногрудой подругой: фото красотки

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал слухи о конфликте с экс-игроком столичного клуба Артемом Милевским. Вратарь вице-чемпиона Украины резко высказался о бывшем одноклубнике.

Персона
Артем Милевский
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