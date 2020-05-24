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24 мая • обновлено в 21:09
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Мария Шарапова в коротком топике показала, как выглядит на карантине

2.8т
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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова продемонстрировала, как она выглядит в условиях самоизоляции.

Знаменитая российская теннисистка выложила фото и видео, на которых в коротком топике демонстрирует накаченный пресс и стройные ноги, путешествуя по пустынным дорогам Калифорнии.

"Мое путешествие. Шаг первый: спортивная ходьба", — подписала Шарапова снимок, опубликованный в Instagram.

Позже спортсменка выложила ролик в котором запечатлена на вершине холма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шарапова опубликовала свой номер телефона и предложила болельщикам писать ей смс.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Мария Шарапова
Место
США
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Спорт Раздевалка

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