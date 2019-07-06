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Криштиану Роналду и Неймар подрались друг с другом

2.2тЧитать материал на украинском

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и бразильский форвард французского ПСЖ Неймар подрались в рекламе португальского мобильного оператора MEO.

По сценарию оба знаменитых футболиста сошлись в боксерском поединке. Они наносят друг другу символические удары, а в какой-то момент у них на лицах появляются маски рестлеров.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Криштиану остановил клубный автобус чтобы сфотографироваться с юным поклонником, который болен раком.

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Криштиану РоналдуНеймар
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